В Конституцию РФ могут включить пункт о гетеросексуальном браке

30 января 202017:00

Руководитель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, cопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о поправках в Конституцию выступил в поддержку инициативы о включении в основной закон пункта о защите традиционных семейных ценностей.

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Эта поправка предполагает, что в понятии «семья» будет закреплена норма о том, что это союз мужчины и женщины. Ранее с соответствующей инициативой выступил глава Всемирного русского народного собора Константин Малофеев.

Ранее сенатор Алексей Пушков предложил включить в состав Конституции упоминание о значении победы Советского Союза в Великой Отечественной войне для Российской Федерации.

На прошлой неделе Госдума в первом чтении поддержала внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект об изменениях в основной закон. Сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что второе чтение по законопроекту может быть перенесно на конец февраля-начало марта.

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ФОТО: pexels.com // J carter
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