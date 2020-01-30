В Конституцию РФ могут включить пункт о гетеросексуальном браке

Эта поправка предполагает, что в понятии «семья» будет закреплена норма о том, что это союз мужчины и женщины. Ранее с соответствующей инициативой выступил глава Всемирного русского народного собора Константин Малофеев.

Ранее сенатор Алексей Пушков предложил включить в состав Конституции упоминание о значении победы Советского Союза в Великой Отечественной войне для Российской Федерации.

На прошлой неделе Госдума в первом чтении поддержала внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект об изменениях в основной закон. Сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что второе чтение по законопроекту может быть перенесно на конец февраля-начало марта.

