В Конституции может появиться понятие «федеральная территория»

Понятие «федеральная территория» с прямым федеральным подчинением может появиться в Конституции РФ. Как пишет РИА Новости, об этом заявил сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.

Источник подчёркивает, что автор инициативы — председатель Тульской областной думы Сергей Харитонов – объяснил, что речь идет о территориях, на которых находятся военные и стратегические объекты: например, космодром Восточный, заповедники и другие особые зоны, подчёркивает RT.

При этом Клишас подчеркнул, что этот вопрос находится под особым контролем председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Он отметил, что в некоторых странах уже существуют территории со специальным правовым режимом, пишут «Известия».

Если инициатива будет поддержана, а затем реализована, «федеральные территории» не будут входить в состав территорий субъектов РФ.