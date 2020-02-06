В Конституции может появиться понятие «федеральная территория»

6 февраля 202012:57

Понятие «федеральная территория» с прямым федеральным подчинением может появиться в Конституции РФ. Как пишет РИА Новости, об этом заявил сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.

Источник подчёркивает, что автор инициативы — председатель Тульской областной думы Сергей Харитонов – объяснил, что речь идет о территориях, на которых находятся военные и стратегические объекты: например, космодром Восточный, заповедники и другие особые зоны, подчёркивает RT.

При этом Клишас подчеркнул, что этот вопрос находится под особым контролем председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Он отметил, что в некоторых странах уже существуют территории со специальным правовым режимом, пишут «Известия».

Если инициатива будет поддержана, а затем реализована, «федеральные территории» не будут входить в состав территорий субъектов РФ.

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Ранее НСН писала, что рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию РФ поддержала изменения, связанные с укреплением, защитой и поддержкой семьи, а также прав ребенка. Об этом сообщила член группы, президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская.

По ее словам, поддержка материнства и детства должна быть закреплена в Конституции, чтобы была гарантия того, что на это не может повлиять деятельность региональных или федеральных органов власти, что закон не будет изменен

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ФОТО: РИА Новости//Евгений Биятов
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