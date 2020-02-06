В Конституции может появиться понятие «федеральная территория»
Понятие «федеральная территория» с прямым федеральным подчинением может появиться в Конституции РФ. Как пишет РИА Новости, об этом заявил сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.
Источник подчёркивает, что автор инициативы — председатель Тульской областной думы Сергей Харитонов – объяснил, что речь идет о территориях, на которых находятся военные и стратегические объекты: например, космодром Восточный, заповедники и другие особые зоны, подчёркивает RT.
При этом Клишас подчеркнул, что этот вопрос находится под особым контролем председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Он отметил, что в некоторых странах уже существуют территории со специальным правовым режимом, пишут «Известия».
Если инициатива будет поддержана, а затем реализована, «федеральные территории» не будут входить в состав территорий субъектов РФ.
Ранее НСН писала, что рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию РФ поддержала изменения, связанные с укреплением, защитой и поддержкой семьи, а также прав ребенка. Об этом сообщила член группы, президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская.
По ее словам, поддержка материнства и детства должна быть закреплена в Конституции, чтобы была гарантия того, что на это не может повлиять деятельность региональных или федеральных органов власти, что закон не будет изменен
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