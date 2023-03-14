Трамп заявил, что США следует озаботиться сменой власти в Белом доме

Экс-президент США Дональд Трамп предложил поддержать «смену режима» в Соединенных Штатах. Заявление политика опубликовал ведущий Fox News Такер Карлсон на своей странице в Twitter.

Трамп обвинил Байдена в создании альянса Москвы и Пекина

Отвечая на вопрос, следует ли Вашингтону поддержать смену режима в России, Трамп отметил необходимость поддержать смену власти в США.

«Это гораздо важнее. Это администрация [президента США Джо] Байдена втянула нас в этот бардак», — заявил политик.

Ранее Трамп объявил о желании вновь баллотироваться в президенты США в 2024 году. По мнению политика, только его переизбрание позволит предотвратить третью мировую войну, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Эва Мари Ускатеги
ТЕГИ:СШАДональд Трамп
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