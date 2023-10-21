В конгрессе США заявили, что нашли компрометирующий Байдена чек на $200 тысяч
Надзорный комитет американской палаты представителей нашел доказательства получения президентом США Джо Байденом $200 тысяч от своего брата Джеймса. Об этом заявил глава комитета Джеймс Комер.
Законодатель опубликовал в соцсетях видео, в котором подчеркнул, что комитет получил банковские записи, подтверждающие «прямой платеж на сумму в двести тысяч долларов от Джеймса и Сары Байден Джо Байдену в форме личного чека».
Чек был якобы выписан 1 марта 2018 года. В этот же день Джеймс Байден получил платеж от медицинской компании Americore. По словам Комера, организация перечислила брату нынешнего президента $600 тысяч, надеясь, что политик поможет в поиске инвесторов с Ближнего Востока.
Надзорный комитет ведет расследование, чтобы доказать вовлеченность Байдена в бизнес-операции родственников. Сам президент США настаивает, что не имел представления о деловых связях близких за границей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Индия в августе приобрела у России партию алмазов на $215 млн
- В конгрессе США заявили, что нашли компрометирующий Байдена чек на $200 тысяч
- Израильская армия ударила по наблюдательным постам ХАМАС в многоэтажках
- Литва предложила запретить экспорт в Россию швейных игл и вязальных спиц
- В Красноярске дали 13 лет колонии мужчине, дважды пытавшемуся убить бывшую жену
- В Индии отложили запуск ракеты в рамках пилотируемой космической программы
- Хамзаев призвал запретить рекламу фастфуда и газировки в СМИ
- В Подмосковье столкнулись грузовик и шесть легковушек
- Bloomberg: США и Израиль обсуждают создание временного правительства в Газе
- Армия России нанесла огневое поражение ВСУ на Донецком направлении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru