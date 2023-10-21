В конгрессе США заявили, что нашли компрометирующий Байдена чек на $200 тысяч

Законодатель опубликовал в соцсетях видео, в котором подчеркнул, что комитет получил банковские записи, подтверждающие «прямой платеж на сумму в двести тысяч долларов от Джеймса и Сары Байден Джо Байдену в форме личного чека».

Чек был якобы выписан 1 марта 2018 года. В этот же день Джеймс Байден получил платеж от медицинской компании Americore. По словам Комера, организация перечислила брату нынешнего президента $600 тысяч, надеясь, что политик поможет в поиске инвесторов с Ближнего Востока.

Надзорный комитет ведет расследование, чтобы доказать вовлеченность Байдена в бизнес-операции родственников. Сам президент США настаивает, что не имел представления о деловых связях близких за границей.

