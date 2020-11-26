Трамп заявил о помиловании своего бывшего помощника по нацбезопасности Флинна
Действующий лидер США Дональд Трамп заявил о том, что помиловал своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна. Об этом президент написал в своем аккаунте в Twitter.
Трамп сообщил, что генерал Майкл Флинн будет помилован, и передал поздравления его "замечательной семье". Публикацию этого решение он назвал "большой честью" для себя.
Также Трамп напомнил о наступающем Дне благодарения в США. Президент отметил, что для семьи генерала Флинна праздник будет "действительно фантастическим".
РИА Новости передает, что апелляционный суд округа Колумбия в США ранее постановил закрыть дело Майкла Флинна, обвиняемого в сотрудничестве с Россией и в передаче ложных показаний ФБР.
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