Трамп заявил о помиловании своего бывшего помощника по нацбезопасности Флинна

Трамп сообщил, что генерал Майкл Флинн будет помилован, и передал поздравления его "замечательной семье". Публикацию этого решение он назвал "большой честью" для себя.

Также Трамп напомнил о наступающем Дне благодарения в США. Президент отметил, что для семьи генерала Флинна праздник будет "действительно фантастическим".

РИА Новости передает, что апелляционный суд округа Колумбия в США ранее постановил закрыть дело Майкла Флинна, обвиняемого в сотрудничестве с Россией и в передаче ложных показаний ФБР.



