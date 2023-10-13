В конгрессе США призвали нарастить ядерный арсенал для войны с Россией и Китаем
Американские ядерные силы плохо готовы к возможному конфликту с Россией и Китаем, им необходимы количественные и структурные изменения. Об этом говорится в докладе межпартийной комиссии конгресса США, передает РИА Новости.
По мнению законодателей, в ситуации, когда атомные арсеналы двух стран окажутся на уровне, одинаковом с Соединенными Штатами, запланированная ядерная модернизация «необходима, но недостаточна».
«Изменения диктуют необходимость корректировки потенциала ядерных возможностей США — как количественных, так и структурных», — отмечается в докладе.
Авторы доклада считают ядерный конфликт с РФ и КНР все более вероятным, пишет RT. В конгрессе предлагают принимать решения по поводу сил сдерживания уже сейчас, чтобы суметь ответить на «экзистенциальные» вызовы в 2027-2035 годах. Так, предлагается разработать стратегию, включающую эффективное сдерживание и разгром двух оппонентов одновременно в Европе и Азии обычным вооружением, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru