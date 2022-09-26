В Конгрессе США предварительно одобрили допросишь Украине в $12 млрд
26 сентября 202219:58
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26 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru