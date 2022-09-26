В Конгрессе США предварительно одобрили допросишь Украине в $12 млрд

В Конгрессе США предварительно одобрили выделение Украине дополнительной помощи размере $12 млрд. Об этом сообщает Reuters.

Ранее СМИ сообщали, что США не говорят о всей своей военной помощи Украине.


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ФОТО: РИА Новости
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