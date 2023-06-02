В КНР назвали партнерство Китая и России выгодным миру

Ранее дипломат отправился в поездку, в ходе которой посетил ряд стран Европы, Украину и Россию, напоминает РИА ФАН.

«КНР и Россия продвигают всеобъемлющее стратегическое партнерство, оно осуществляется в интересах обеих стран и их народов и выгодно всему миру», — цитирует спецпредставителя ТАСС.

Ли Хуэй подчеркнул, что отношения Пекина и Москвы основаны на принципах взаимного уважения и мирного сосуществования, опираются на сотрудничество и выгоду сторон.

«Это взаимодействие между двумя ведущими державами в новую эру», — добавил дипломат.

