В КНР назвали партнерство Китая и России выгодным миру
Всеобъемлющее партнерство Китая и России выгодно всему миру. Об этом заявил специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй на брифинге Китайской ассоциации общественной дипломатии по итогам своего международного турне.
Ранее дипломат отправился в поездку, в ходе которой посетил ряд стран Европы, Украину и Россию, напоминает РИА ФАН.
«КНР и Россия продвигают всеобъемлющее стратегическое партнерство, оно осуществляется в интересах обеих стран и их народов и выгодно всему миру», — цитирует спецпредставителя ТАСС.
Ли Хуэй подчеркнул, что отношения Пекина и Москвы основаны на принципах взаимного уважения и мирного сосуществования, опираются на сотрудничество и выгоду сторон.
«Это взаимодействие между двумя ведущими державами в новую эру», — добавил дипломат.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru