Китай назвал отношения с Россией «прочными как скала»

Сегодня российско-китайские отношения строятся на взаимной выгоде, они прочны как скала. Об этом заявил официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь, сообщили РИА Новости.

Товарооборот между Россией и Китаем достиг $153,938 млрд

По словам дипломата, Москва и Пекин — не только самые крупные соседи друг друга, но и важные стратегические партнеры. Лицзянь отметил, что Россия и Китай продолжают придерживаться позиции неприсоединения к любым блокам, избегают противостояния и совместной направленности против третьих государств, а также развивают двустороннее партнерство, сотрудничая в разных областях на принципах взаимоуважения, равенства и обоюдной выгоды.

Лицзянь назвал залогом надежного развития взаимодействия между Россией и Китаем высокий уровень взаимного доверия. Он отметил, что российско-китайское сотрудничество в дальнейшем будет укрепляться.

Ранее глава Управления спутниковых навигационных систем КНР Жань Чэнци рассказал о наращивании сотрудничества с Россией в области спутниковой навигации. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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