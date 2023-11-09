Китай допустил применение силовых методов при решении проблемы Тайваня

Китай рассчитывает воссоединить Тайвань с материковой частью КНР мирным путем, однако допускает в качестве последнего варианта применение силы, чтобы решить пробему острова. Об этом заявила посол Китая в Австрии Ци Мэй, сообщила газета Die Presse.

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По словам дипломата, Тайвань — камнем преткновения между Вашингтоном и Пекином. Ци Мэй подчеркнула, что остров является китайской провинцией. «Правильным путем для обеспечения стабильности в Тайваньском проливе является приверженность принципу "одного Китая" и неприятие независимости Тайваня», — подчеркнула посол.

Ци Мэй заявила, что и США, и Китай пытаются упрочить каналы сотрудничества и обмена с двух сторон и стабилизировать отношения.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Тайваня впервые за последние шесть лет проведут военные учения «Чанцин-17». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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