Китай допустил применение силовых методов при решении проблемы Тайваня

По словам дипломата, Тайвань — камнем преткновения между Вашингтоном и Пекином. Ци Мэй подчеркнула, что остров является китайской провинцией. «Правильным путем для обеспечения стабильности в Тайваньском проливе является приверженность принципу "одного Китая" и неприятие независимости Тайваня», — подчеркнула посол.

Ци Мэй заявила, что и США, и Китай пытаются упрочить каналы сотрудничества и обмена с двух сторон и стабилизировать отношения.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Тайваня впервые за последние шесть лет проведут военные учения «Чанцин-17». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

