В Китае захотели укрепить сотрудничество с Россией из-за ситуации на Тайване

Как отметил китайский дипломат, Россия придерживается принципа «одного Китая» и выступает против посягательств на суверенитет КНР.

«В свою очередь Пекин готов усилить стратегическое взаимодействие с РФ, чтобы сообща мы могли еще более эффективно отстаивать международную систему, в которой ключевую роль играет ООН, а также порядок, опирающийся на нормы общепринятого международного права», — цитирует Ван И РИА Новости.

Министр подчеркнул, что позиция России по Тайваню демонстрирует о высокий уровень «всеобъемлющего стратегического партнерства» двух стран и их взаимную поддержку на международной арене.

Ранее в МИД России на фоне визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси заявили, что Вашингтон совершает «явную провокацию в духе агрессивной линии на всестороннее сдерживание КНР», пишет RT. Как отмечал Ван И, Пекин «не оставит пространства для действий силам, выступающим за независимость Тайваня», напоминает «Свободная пресса».

