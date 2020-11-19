В Китае выразили надежду на изменение отношения США

Китай надеется, что США изменят свое отношение к активному развитию КНР. Причиной осложнения отношений между двумя странами министр иностранных дел КНР Ван И назвал нежелание действующего президента Дональда Трампа признать право Пекина на развитие. Об этом глава МИД заявил в интервью Asharq Al-Awst.

Министр иностранных дел Китая заявил, что одностороннее и агрессивное мышление нарушает основные нормы международных отношений. Он добавил, что рассчитывает на возвращение американо-китайских отношений на путь «здорового и стабильного развития».