В Китае выразили надежду на изменение отношения США
Китай надеется, что США изменят свое отношение к активному развитию КНР. Причиной осложнения отношений между двумя странами министр иностранных дел КНР Ван И назвал нежелание действующего президента Дональда Трампа признать право Пекина на развитие. Об этом глава МИД заявил в интервью Asharq Al-Awst.
Министр иностранных дел Китая заявил, что одностороннее и агрессивное мышление нарушает основные нормы международных отношений. Он добавил, что рассчитывает на возвращение американо-китайских отношений на путь «здорового и стабильного развития».
Ранее главы МИД пяти стран, включая США, призвали Китай изменить политику в отношении Гонконга и сохранить его независимость. Они обвинили властей КНР в дисквалификации из заксобрания города неугодных им оппозиционных политиков.
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