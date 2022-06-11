В Китае упрекнули НАТО за бомбежку Югославии

«Двадцать три года назад НАТО без санкций Совбеза ООН сбросила 420 тыс. бомб массой 22 тыс. тонн, включая 15 т обедненного урана», — написал дипломат в своем Twitter.

Спецпредставитель Китая подчеркнул, что в результате бомбардировок НАТО в Югославии погибли более 2,5 тыс. человек, в том числе 79 детей. Потеряли кров и стали беженцами свыше миллиона человек, пишет Газета.ru.

24 марта 1999 года началась бомбардировка силами НАТО Союзной Республики Югославия (СРЮ). Конфликт возник из-за вооруженного противостояния албанских сепаратистов «Освободительной армии Косово» с одной стороны и армии и полиции Сербии – с другой. США с союзниками начали военную операцию без одобрения СБ ООН, утверждая, что югославские власти спровоцировали гуманитарную катастрофу, ведя этнические чистки в косовской автономии.

Согласно медицинским данным, в результате бомбардировок югославской территории бомбами с обедненным ураном в настоящее время в Сербии чаще, чем в других странах у жителей выявляют онкологические заболевания.

