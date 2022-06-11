В Китае упрекнули НАТО за бомбежку Югославии
НАТО бомбили Югославию в течение 78 дней, при этом Совет безопасности ООН не стал вводить санкции против альянса. Об этом напомнил специальный представитель Китая по Корейскому полуострову Лю Сяомин.
«Двадцать три года назад НАТО без санкций Совбеза ООН сбросила 420 тыс. бомб массой 22 тыс. тонн, включая 15 т обедненного урана», — написал дипломат в своем Twitter.
Спецпредставитель Китая подчеркнул, что в результате бомбардировок НАТО в Югославии погибли более 2,5 тыс. человек, в том числе 79 детей. Потеряли кров и стали беженцами свыше миллиона человек, пишет Газета.ru.
24 марта 1999 года началась бомбардировка силами НАТО Союзной Республики Югославия (СРЮ). Конфликт возник из-за вооруженного противостояния албанских сепаратистов «Освободительной армии Косово» с одной стороны и армии и полиции Сербии – с другой. США с союзниками начали военную операцию без одобрения СБ ООН, утверждая, что югославские власти спровоцировали гуманитарную катастрофу, ведя этнические чистки в косовской автономии.
Согласно медицинским данным, в результате бомбардировок югославской территории бомбами с обедненным ураном в настоящее время в Сербии чаще, чем в других странах у жителей выявляют онкологические заболевания.
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