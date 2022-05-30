«Россия-Моя история»: Более 100 тысяч человек оценили выставку «НАТО. Хроника жестокости»

Более 100 тысяч человек оценили выставку «НАТО. Хроника жестокости», проходящую в 24 городах страны на базе парков «Россия — Моя история» в партнерстве с Музеем современной истории РФ.

«Эту выставку можно считать решительным шагом на пути к очищению исторической памяти от навязанных стереотипов о незыблемой правоте пресловутого «цивилизованного» мира. Проявленный интерес посетителей к экспозиции показал, что в нашем обществе наблюдается большой спрос на объективное восприятие истории. По всей России десятки тысяч человек посещают эту экспозицию» - подчеркнул член Общественной палаты РФ, директор исторического парка «Россия – моя история» Иван Есин.

Отмечается, что на выставке представлены архивные фото- и видеокадры из собраний ТАСС и МИА «Россия Сегодня», исторические документы, официальные данные, а также уникальные цифровые артефакты и художественные произведения из коллекции Музея современной истории России о периоде Холодной войны.

Ключевыми разделами экспозиции являются данные об американских бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, планах нападения США и их союзников на СССР, локальных конфликтах конца XX – начала XXI века, включая бомбардировки Югославии в 1999 году, и другие международные события.

Экспозиция представлена сразу в нескольких регионах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Махачкалу, Ростов-на-Дону, Самару и другие города.

