В Китае предупредили об ужасающих последствиях визита Пелоси на Тайвань

В материале отмечается, что ответная реакция Китая на визит Пелоси будет «всеобъемлющей в военном, дипломатическом, экономическом и общественном отношении». По данным военных аналитиков, Пекин может в том числе ограничить воздушное и морское пространство вокруг Тайваня, а также выслать истребители для перехвата самолета Пелоси и наблюдения за аэропортом, где политик планирует приземлиться.

Кроме того, эксперты допускают, что Китай отзовет своего посла из США и введет санкции против лиц, связанных с возможным визитом Пелоси.

«Вашингтон не должен недооценивать решимость китайского народа защищать суверенитет, территориальную целость и безопасность в любое время», — подчеркнул директор института тайваньских исследований Китайской академии общественных наук Ян Минцзе.

Ранее стало известно, что Нэнси Пелоси в рамках своего визита в Азию может посетить Тайвань. При этом решение о поездке на остров не принято окончательно. В Китае пригрозили, что армия страны примет меры в случае визита американского политика на Тайвань.

