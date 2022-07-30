В Китае предупредили об ужасающих последствиях визита Пелоси на Тайвань

Возможный визит на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань может иметь катастрофические последствия для отношений Вашингтона и Пекина и для региональной стабильности в целом. Об этом пишет Global Times.

СМИ: Китай допустил военный ответ, если Пелоси поедет на Тайвань

В материале отмечается, что ответная реакция Китая на визит Пелоси будет «всеобъемлющей в военном, дипломатическом, экономическом и общественном отношении». По данным военных аналитиков, Пекин может в том числе ограничить воздушное и морское пространство вокруг Тайваня, а также выслать истребители для перехвата самолета Пелоси и наблюдения за аэропортом, где политик планирует приземлиться.

Кроме того, эксперты допускают, что Китай отзовет своего посла из США и введет санкции против лиц, связанных с возможным визитом Пелоси.

«Вашингтон не должен недооценивать решимость китайского народа защищать суверенитет, территориальную целость и безопасность в любое время», — подчеркнул директор института тайваньских исследований Китайской академии общественных наук Ян Минцзе.

Ранее стало известно, что Нэнси Пелоси в рамках своего визита в Азию может посетить Тайвань. При этом решение о поездке на остров не принято окончательно. В Китае пригрозили, что армия страны примет меры в случае визита американского политика на Тайвань.

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ФОТО: РИА Новости
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