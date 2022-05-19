В Китае пообещали принять меры в случае вмешательства США во внутренние дела страны

Как отметил политик, Вашингтон в течение определенного периода времени предпринял ряд «неверных действий и заявлений», тем самым вмешиваясь во внутренние дела КНР и нанося ущерб интересам Пекина, пишет «Свободная пресса».

«Китай предпримет решительные действия для защиты своего суверенитета и интересов безопасности, и мы воплотим наши слова в реальность», — цитирует Ян Цзечи РИА Новости.

По словам главы канцелярии комиссии ЦК КПК, самым важным и чувствительным в китайско-американских отношениях является тайваньский вопрос. Как отметил политик, если Вашингтон будет настаивать на разыгрывании «тайваньской карты», это приведет к опасной ситуации.

