В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
Китайское издание Sohu оценило шансы НАТО на захват Калининграда. Уточняется, что оценка была дана на основании доклада, который был подготовлен американскими аналитиками. Согласно документу, пишут Известия, альянсу потребуется две недели, чтобы получить контроль над регионом.
По словам экспертов такие заявления преувеличены. В статье сообщается, что Западу стоит забыть про Калининград по нескольким причинам, пишет пишет RT. В частности, среди причин названо нахождение в области мощной противовоздушной обороны с новейшими ракетными образцами. Кроме того, полагает издание, Москва жестко отреагирует на агрессию НАТО и нападение на российский регион, а России, по мнению аналитиков, нужно всего пять дней, чтобы захватить столицы пяти государств НАТО.
При этом Sohu нaпомнило, что Влaдимир Путин во время поездки в Кaлинингрaд нaмекнул, что любые посягaтельствa стрaн Зaпaдa нa Россию обернутся ответом со стороны Москвы, уточняет Газета.ру.
Ранее неправительственная исследовательская организация The Jamestown Foundation представила доклад «Как защитить государства Балтики». В документе рассматривается перспектива захвата Калининградской области в случае вооруженного столкновения НАТО и России. Заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в интервью НСН назвал несколько причин, по которым подобные сценарии будут и впредь будут появляться в Соединенных Штатах.
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