В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград

По словам экспертов такие заявления преувеличены. В статье сообщается, что Западу стоит забыть про Калининград по нескольким причинам, пишет пишет RT. В частности, среди причин названо нахождение в области мощной противовоздушной обороны с новейшими ракетными образцами. Кроме того, полагает издание, Москва жестко отреагирует на агрессию НАТО и нападение на российский регион, а России, по мнению аналитиков, нужно всего пять дней, чтобы захватить столицы пяти государств НАТО.

При этом Sohu нaпомнило, что Влaдимир Путин во время поездки в Кaлинингрaд нaмекнул, что любые посягaтельствa стрaн Зaпaдa нa Россию обернутся ответом со стороны Москвы, уточняет Газета.ру.

Ранее неправительственная исследовательская организация The Jamestown Foundation представила доклад «Как защитить государства Балтики». В документе рассматривается перспектива захвата Калининградской области в случае вооруженного столкновения НАТО и России. Заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в интервью НСН назвал несколько причин, по которым подобные сценарии будут и впредь будут появляться в Соединенных Штатах.

