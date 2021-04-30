В Киргизии заявляют о 31 жертве конфликта с Таджикистаном

Минздрав Киргизии заявил о гибели 31 гражданина этой страны в результате вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном.

Замминистра здравоохранения Киргизии Элиза Солтонбекова также сообщила журналистам, что количество пострадавших на киргизско-таджикской границе возросло до 154 человек, при этом 121 из них – это мирные граждане.

Накануне конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана перерос в вооруженное противостояние между пограничниками двух стран. Стороны обвиняют друг друга в создании препятствий соседям в доступе к воде. Столкновения продолжались более шести часов. Сообщалось о более чем 150 пострадавших и 20 жертвах с обеих сторон.

Вечером в четверг Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня и отводе военных от границы. Однако в пятницу утром в Лейлекском районе Киргизии на границе с Таджикистаном снова велась перестрелка, длившаяся около часа.

Экс-президент Киргизии Аскар Акаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Таджикистан перешел «красную черту» и забыл обо всем хорошем, что сделала для него Киргизия.

В МИД РФ заверили, что Россия готова содействовать решению спорных вопросов между Киргизией и Таджикистаном.

