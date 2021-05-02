В Киргизии заявили об отсутствии перестрелок за минувшие сутки на границе с Таджикистаном

«За сутки на границе перестрелок не зафиксировано, движение автотранспортных средств открыто, стороны начали отводить дополнительные силы и средства от границы в пункты постоянной дислокации», - цитирует его ТАСС.

По данным Минздрава Киргизии, в ходе приграничного конфликта с Таджикистаном, погибли 34 жителя Киргизии, более 150 пострадали. С опасной территории эвакуировали 33 тысячи мирных жителей. В Киргизии 1-2 мая объявлены днями национального траура.

