В Киргизии заявили об отсутствии перестрелок за минувшие сутки на границе с Таджикистаном

В зоне конфликта на границе Киргизии и Таджикистана за последние сутки не зарегистрировано вооруженных столкновений. Об этом рассказал заместитель начальника главного управления охраны границы Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Назаралы уулу Талантбек на брифинге в Бишкеке 2 мая.

О полном прекращении огня договорились Киргизия и Таджикистан

«За сутки на границе перестрелок не зафиксировано, движение автотранспортных средств открыто, стороны начали отводить дополнительные силы и средства от границы в пункты постоянной дислокации», - цитирует его ТАСС.

По данным Минздрава Киргизии, в ходе приграничного конфликта с Таджикистаном, погибли 34 жителя Киргизии, более 150 пострадали. С опасной территории эвакуировали 33 тысячи мирных жителей. В Киргизии 1-2 мая объявлены днями национального траура.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГраницаКонфликтКиргизияТаджикистан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры