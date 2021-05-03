В Киргизии заявили о 183 пострадавших в конфликте с Таджикистаном

Число пострадавших граждан Киргизии в конфликте с Таджикистаном достигло 183 человек, сообщила заместитель министра здравоохранения и социального развития республики Ализа Солтонбекова на брифинге в Бишкеке 3 мая.

Киргизия и Таджикистан отвели войска от границы

Солтонбекова заявила, что из них погибли 34 человека. Ранее 1 мая глава ГКНБ Киргизии Камчыбек Ташиев и председатель ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов подписали протокол о прекращении огня и совместном осмотре территорий, где располагались войска.

В понедельник, 3 мая, пограничная служба Киргизии заявила, что обе страны отвели свои вооруженные силы от границы. За прошедшие сутки сотрудники службы не зафиксировали столкновения на границе с Таджикистаном.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:КонфликтТаджикистанКиргизия
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