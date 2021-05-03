В Киргизии заявили о 183 пострадавших в конфликте с Таджикистаном

Солтонбекова заявила, что из них погибли 34 человека. Ранее 1 мая глава ГКНБ Киргизии Камчыбек Ташиев и председатель ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов подписали протокол о прекращении огня и совместном осмотре территорий, где располагались войска.

В понедельник, 3 мая, пограничная служба Киргизии заявила, что обе страны отвели свои вооруженные силы от границы. За прошедшие сутки сотрудники службы не зафиксировали столкновения на границе с Таджикистаном.

