Киргизия и Таджикистан отвели войска от границы

Таджикистан и Киргизия завершили отвод войск от границы, сообщила пограничная служба Киргизии 3 мая.

Число граждан Киргизии, пострадавших на границе с Таджикистаном, достигло 96

Обстановка на границе и ближайших регионах спокойная. Ночью пограничники Киргизии не зафиксировали перестрелки и стычки. Отмечается, что совместная комиссия Таджикистана и Киргизии продолжает осмотр территории, на которой располагались войска.

Ранее на границе Киргизии и Таджикистана произошел конфликт между местными жителями из-за того, что таджикские военные установили камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта распределения воды «Головной» на территории Киргизии. Перестрелка между пограничниками двух стран с использованием минометов произошла 29 апреля, сообщали «Известия».

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Фото: facebook.com/kenesh.kg
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