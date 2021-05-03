Киргизия и Таджикистан отвели войска от границы
Таджикистан и Киргизия завершили отвод войск от границы, сообщила пограничная служба Киргизии 3 мая.
Обстановка на границе и ближайших регионах спокойная. Ночью пограничники Киргизии не зафиксировали перестрелки и стычки. Отмечается, что совместная комиссия Таджикистана и Киргизии продолжает осмотр территории, на которой располагались войска.
Ранее на границе Киргизии и Таджикистана произошел конфликт между местными жителями из-за того, что таджикские военные установили камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта распределения воды «Головной» на территории Киргизии. Перестрелка между пограничниками двух стран с использованием минометов произошла 29 апреля, сообщали «Известия».
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