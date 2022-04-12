В Киргизии заявили, что Таджикистан стягивает силы к месту конфликта на границе
Киргизская пограничная служба заявила, что Таджикистан стягивает к месту конфликта на границы дополнительные силы. Об этом сообщает ТАСС.
Погранслужба также назвала ситуацию на границе стран напряженной. В ведомстве также отметили, что предпринимаются все меры для того, чтобы стабилизировать обстановку.
Конфликт между погранслужбами двух стран начался во вторник после того, как таджикские пограничники проникли на 20 метров на территорию села Селкана Киргизии. После этого велись обстрелы, один пограничник Киргизии и один пограничник Таджикистана были ранены.
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