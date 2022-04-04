Президент Киргизии призвал граждан отказаться от лишних трат

Президент также рекомендовал ограничить жертвоприношения скота при похоронных обрядах и призвал фермеров использовать весенние дни для работы на огороде и чистки каналов.

При этом он напомнил, что с 1 апреля в стране повышаются зарплаты сотрудникам социальной сферы, а с 1 июня увеличиваются размеры детских пособий.