Президент Киргизии призвал граждан отказаться от лишних трат
Президент Киргизии Садыр Жапаров призвал граждан страны отложить крупные расходы и «прекратить пустую трату денег». Об этом рассказали в пресс-службе главы государства.
По его словам, в Киргизии на фоне происходящего в мире может значительно ухудшиться социально-экономическая ситуация, которая и так остается тяжелой. Жапаров подчеркнул, что сейчас для страны самое главное – это «продовольственная безопасность».
Президент также рекомендовал ограничить жертвоприношения скота при похоронных обрядах и призвал фермеров использовать весенние дни для работы на огороде и чистки каналов.
При этом он напомнил, что с 1 апреля в стране повышаются зарплаты сотрудникам социальной сферы, а с 1 июня увеличиваются размеры детских пособий.
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