В Киргизии возбудили дело по факту нападения на русскоговорящую продавщицу
Милиция Бишкека заявила о возбуждении уголовного дела по статье хулиганство из-за нападения на русскоговорящую сотрудницу торгового центра. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района Бишкека, передает издание 24.kg.
По данным правоохранителей, инцидент произошел 2 августа. Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно обругал продавщицу одного из столичных торговых центров за разговор на русском языке. Затем он схватил калькулятор и ударил им девушку по голове.
Милиционеры смогли выяснить, кем является нападавший. Ему 29 лет, издание передает инициалы неизвестного - А.А. В УВД отметили, что будет проведена судебно-медицинская экспертиза, действиям А.А. будет дана юридическая оценка.
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