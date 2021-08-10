В Киргизии возбудили дело по факту нападения на русскоговорящую продавщицу

По данным правоохранителей, инцидент произошел 2 августа. Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно обругал продавщицу одного из столичных торговых центров за разговор на русском языке. Затем он схватил калькулятор и ударил им девушку по голове.

Милиционеры смогли выяснить, кем является нападавший. Ему 29 лет, издание передает инициалы неизвестного - А.А. В УВД отметили, что будет проведена судебно-медицинская экспертиза, действиям А.А. будет дана юридическая оценка.

