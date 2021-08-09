Госдума может запретить въезд в Россию за нападение на русскоговорящих

Депутаты Госдумы могут запретить въезд в Россию тем, кто допускает нападения на русскоговорящих граждан. Об этом заявил в Telegram председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

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Инициатива появилась после нескольких случаев нападения на говорящих на русском языке, которые произошли на территории Киргизии. В том числе была избита продавщица из-за того, что говорила на русском языке.

По словам спикера нижней палаты, депутаты предлагают проработать меры реагирования, например в виде запрета на въезд в Россию.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Федоренко
ТЕГИ:Вячеслав ВолодинГосдума
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