Госдума может запретить въезд в Россию за нападение на русскоговорящих
Депутаты Госдумы могут запретить въезд в Россию тем, кто допускает нападения на русскоговорящих граждан. Об этом заявил в Telegram председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Инициатива появилась после нескольких случаев нападения на говорящих на русском языке, которые произошли на территории Киргизии. В том числе была избита продавщица из-за того, что говорила на русском языке.
По словам спикера нижней палаты, депутаты предлагают проработать меры реагирования, например в виде запрета на въезд в Россию.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,5 млн+22 160 / сут.
Умерли
5,8 млн+5,6 млн / сут.
Выздоровели
166 тыс.+-5 589 857 / сут.
- Мосгорсуд отменил регистрацию Шлосберга кандидатом в депутаты Госдумы
- Тихановская выразила надежду на введение новых санкций против Белоруссии
- МакSим переводят из реанимации в обычную палату
- Экс-замглавы СК по Свердловской области получил 8,5 года колонии за взятку
- Поклонская пригласила Лукашенко в Крым
- Штормовое предупреждение объявлено в Сочи до 12 августа из-за ливней и ветра
- В Якутии ввели режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров
- Меркель посетит в августе Киев
- Губерниев подколол Познера после слов о наказании РФ на Олимпиаде
- Полярник назвал онлайн-голосование наиболее удобной формой волеизъявления
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru