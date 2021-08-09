Госдума может запретить въезд в Россию за нападение на русскоговорящих

Инициатива появилась после нескольких случаев нападения на говорящих на русском языке, которые произошли на территории Киргизии. В том числе была избита продавщица из-за того, что говорила на русском языке.

По словам спикера нижней палаты, депутаты предлагают проработать меры реагирования, например в виде запрета на въезд в Россию.

