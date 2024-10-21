В Киргизии сообщили об отсутствии политических противоречий с РФ
Между Киргизией и Россией не существует политических противоречий. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава киргизского кабинета министров Акылбек Жапаров.
На встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Москве он указал, что между Бишкеком и Москвой имеется обоюдный настрой на дальнейшее наращивание всего комплекса двустороннего сотрудничества.
«На всех уровнях поддерживается высокая динамика двусторонних контактов», - заключил Жапаров.
Ранее подразделение «Росатома» компания «Росатом Сервис» заключила договор на строительство в Киргизии мини-ГЭС в Джалал-Абадской области установленной мощностью до 30 МВт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru