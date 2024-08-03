В Киргизии призвали РФ не ограничивать работу мигрантов из республики
Бишкек надеется, что возможные ограничения на работу для трудовых мигрантов в России не затронут граждан Киргизии. Об этом в своих соцсетях написал вице-премьер Кыргызстана Эдиль Байсалов.
Он напомнил об основных принципах ЕАЭС. По его словам, эти устои обеспечивают гражданам Киргизии равноправный доступ к рынку труда.
При этом он добавил, что в случае, если выходцев из этой республики в РФ приравняют к мигрантам из других стран, властям Кыргызстана будет трудно объяснять народу необходимость членства в ЕАЭС.
До этого в Госдуму России внесли законопроект, предполагающий запрет работы трудовых мигрантов из других стран в системах образования и медицины, фармацевтики и некоторых других сферах.
Ранее член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, член Общественной палаты Маргарита Лянге в беседе с НСН заявила, что угроза лишения гражданства заставит мигрантов пересмотреть отношение к воинской обязанности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru