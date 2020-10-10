В Киргизии новый премьер

Народные избранники также утвердили без изменений структуру и состав правительства Киргизии.

Напомним, в Киргизии после объявления результатов парламентских выборов 6 октября начались протесты. Результаты выборов Центризбирком на фоне протестов аннулировал, координационный совет оппозиции объявил о роспуске парламента. Экс-президента страны Алмазбека Атамбаева выпустили из СИЗО, ранее он обвинялся в злоупотреблениями полномочиями.

В пятницу число пострадавших в столкновениях силовиков и протестующих в Киргизии выросло до 1218. В больницах находятся 228 пациентов, один из них - в реанимации, еще один погиб.

