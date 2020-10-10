В Киргизии новый премьер

Депутаты парламента Киргизии избрали новым премьер-министром страны основателя партии «Мекенчил» («Патриот») Садыра Жапарова. Об этом сообщает Интерфакс.

В столице Киргизии ввели комендантский час

Народные избранники также утвердили без изменений структуру и состав правительства Киргизии.

Напомним, в Киргизии после объявления результатов парламентских выборов 6 октября начались протесты. Результаты выборов Центризбирком на фоне протестов аннулировал, координационный совет оппозиции объявил о роспуске парламента. Экс-президента страны Алмазбека Атамбаева выпустили из СИЗО, ранее он обвинялся в злоупотреблениями полномочиями.

В пятницу число пострадавших в столкновениях силовиков и протестующих в Киргизии выросло до 1218. В больницах находятся 228 пациентов, один из них - в реанимации, еще один погиб.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
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