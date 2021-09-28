В Киеве заявили о готовности к встрече Путина и Зеленского
Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Киев готов к переговорам Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.
Ермак, в частности, отметил важность этих переговоров. Такое же мнение высказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, этот диалог является целесообразным, если будет способствовать достижению мира в Украине. Кроме того, Кулеба выразил мнение, что этот диалог создаст много дискомфорта для Путина.
Ранее политологи и политики в эфире НСН раскрыли причины откладывающейся встречи президентов России и Украины.
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