В Киеве заявили о готовности к встрече Путина и Зеленского

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Киев готов к переговорам Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Ермак, в частности, отметил важность этих переговоров. Такое же мнение высказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, этот диалог является целесообразным, если будет способствовать достижению мира в Украине. Кроме того, Кулеба выразил мнение, что этот диалог создаст много дискомфорта для Путина.

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