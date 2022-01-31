В Киеве заявили о готовности к переговорам с Москвой

По его словам, на уступки Украина идти не намерена, искреннюю заинтересованность в мире должна продемонстрировать Россия, остановив «свою военную эскалацию».

«Украина готова к конструктивным переговорам, но никто не будет на нас давить, никто не будет ни к чему нас принуждать, потому что Украина уже сделала достаточно для мира. Теперь шаг за Россией», - заключил Кулеба.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США и их европейским партнёрам следует отказаться от курса на нагнетание напряжённости вокруг Украины и занять конструктивную позицию, сообщает RT.