Лавров пригласил Зеленского в Россию
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Россию для обсуждения нормализации отношений двух стран.
Как отметил глава МИД в интервью радиостанции «Говорит Москва», в РФ открыты к диалогу с Зеленским. Лавров напомнил, что об этом ранее заявлял президент Владимир Путин.
«Если Зеленский хочет обсуждать нормализацию двусторонних отношений, которые страдают от ущерба, нанесенного односторонними действиями его режима ... мы готовы. Пожалуйста, пусть приезжает в Москву, в Сочи, в Петербург, куда они договорятся», — заявил министр.
Вместе с тем Лавров подчеркнул, что Москва не намерена обсуждать с Киевом ситуацию в Донбассе, поскольку это внутриукраинский вопрос. По словам главы МИД, подобные проблемы необходимо решать через Трехстороннюю контактную группу.
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