В Киеве рассказали об «адекватных правках» в релиз о разговоре Зеленского с Байденом
Cоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил внесение правок в пресс-релиз по итогам разговора украинского лидера Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом.
Ране издание Axios сообщило, что Белый дом и украинские власти обнародовали противоречивые официальные пресс-релизы по итогам телефонного разговора президентов двух стран.
В украинской версии говорилось, что Байден «подчеркнул важность предоставления украинскому государству плана действий по членству в НАТО». При этом в Белом доме заявили, что Байден такого не говорил. В Совете национальной безопасности США отметили, что «Украина превратно восприняла заявление и внесла правку», отмечает «Коммерсантъ»
«Пожалуйста, абсолютно не нужно искать что-то темное там, где светло… Важно было обозначить общность позиций и общность оценок сразу по факту разговора. Передать, скажем так, атмосферу двустороннего тет-а-тета. А уже чуть позже, как это принято, начались консультации сторон по уточнению именно дипломатических формулировок. На мой взгляд, абсолютно рабочий формат и абсолютно адекватные правки», - цитирует Подоляка РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя исправление пресс-релиза, заявил, что слова не важны, а важны поступки.
По состоянию на данный момент в пресс-релизе, размещенном на официальном сайте президента Украины, ничего не говорится о словах Байдена про поддержку возможную интеграции этой страны НАТО.
«Джо Байден подтвердил неизменную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины, а также отметил лидерство Владимира Зеленского во внедрении фундаментальных реформ в стране, направленных на реализацию евроатлантических устремлений украинского народа. Он заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также во время запланированных мероприятий высшего уровня. Владимир Зеленский отметил важность предоставления украинскому государству плана действий по членству в Альянсе», - написано в исправленном пресс-релизе.
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