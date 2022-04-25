В Киеве рассказали о визите Блинкена и главы Пентагона

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин посетили Киев и встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает AP со ссылкой на советника главы офиса украинского президента Алексея Арестовича.

СМИ: Американские дипломаты вернутся на Украину в течение недели

Советник выразил надежду, что на встрече «что-то решится о дальнейшей помощи», пишет «Свободная пресса».

По данным агентства Reuters, Блинкен и Остин сообщили о выделении помощи в размере $713 млн Украине и другим странам региона.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:ПентагонГосударственный департамент СШАУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры