В Киеве рассказали о визите Блинкена и главы Пентагона
25 апреля 202211:10
Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин посетили Киев и встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает AP со ссылкой на советника главы офиса украинского президента Алексея Арестовича.
Советник выразил надежду, что на встрече «что-то решится о дальнейшей помощи», пишет «Свободная пресса».
По данным агентства Reuters, Блинкен и Остин сообщили о выделении помощи в размере $713 млн Украине и другим странам региона.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru