СМИ: Американские дипломаты вернутся на Украину в течение недели

Дипломатические работники США вернутся на Украину в ближайшую неделю. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

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По данным источника, об этом заявили госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин, которые в воскресенье прибыли с визитом в Киев, отмечает Газета.ру.

«Дипломаты воспользовались официальным визитом в Украину после начала спецоперации России, чтобы объявить о постепенном возвращении в страну и назначении нового посла», — отмечается в сообщении Reuters.

Планируется, что дипломатические работники первоначально возобновят «однодневные поездки» во Львов, пишет Ura.ru.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ДипломатыСШАУкраина
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