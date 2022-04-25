СМИ: Американские дипломаты вернутся на Украину в течение недели
Дипломатические работники США вернутся на Украину в ближайшую неделю. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.
По данным источника, об этом заявили госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин, которые в воскресенье прибыли с визитом в Киев, отмечает Газета.ру.
«Дипломаты воспользовались официальным визитом в Украину после начала спецоперации России, чтобы объявить о постепенном возвращении в страну и назначении нового посла», — отмечается в сообщении Reuters.
Планируется, что дипломатические работники первоначально возобновят «однодневные поездки» во Львов, пишет Ura.ru.
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