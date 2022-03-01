В Киеве прекращено эфирное вещание телеканалов

Отмечается, что вещание через спутник и в интернете на портале YouTube продолжается.

Телеканал «Украина-24» сообщил, что эфирное вещание телеканалов возобновится, когда будет налажен резервный вариант передачи сигнала.

Ранее российские войска предприняли попытку уничтожить телевышку в Киеве на Сырце в Шевченковском районе города. В социальных сетях появились видеоролики очевидцев. На кадрах видно, как рядом с телевышкой происходит мощный взрыв.



