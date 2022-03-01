В Киеве прекращено эфирное вещание телеканалов
В Киеве из-за попадания российской ракеты в телевышку прекращено вещание телеканалов. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что вещание через спутник и в интернете на портале YouTube продолжается.
Телеканал «Украина-24» сообщил, что эфирное вещание телеканалов возобновится, когда будет налажен резервный вариант передачи сигнала.
Ранее российские войска предприняли попытку уничтожить телевышку в Киеве на Сырце в Шевченковском районе города. В социальных сетях появились видеоролики очевидцев. На кадрах видно, как рядом с телевышкой происходит мощный взрыв.
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