Российская ракета попала в телевышку Киева. Видео
Российские войска предприняли попытку уничтожить телевышку в Киеве на Сырце в Шевченковском районе города. Уже раздалось несколько взрывов. Очевидцы выкладывают в сеть видео момента взрыва.
Ранее министерство обороны России предупредило, что нанесёт удары по объектам Службы безопасности Украины и 72 главного центра информационно-психологических операций в столице республики. Как заявили в военном ведомстве, удар планируется для прекращения информационных атак в отношении России, которые организуются посредством аппаратно-программных комплексов и объектов связи в Киеве.
В Минобороны РФ призвали украинцев покинуть сами ретрансляционные узлы, а также дома, которые расположены рядом.
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