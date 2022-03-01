Российская ракета попала в телевышку Киева. Видео

Российские войска предприняли попытку уничтожить телевышку в Киеве на Сырце в Шевченковском районе города. Уже раздалось несколько взрывов. Очевидцы выкладывают в сеть видео момента взрыва.

Ранее министерство обороны России предупредило, что нанесёт удары по объектам Службы безопасности Украины и 72 главного центра информационно-психологических операций в столице республики. Как заявили в военном ведомстве, удар планируется для прекращения информационных атак в отношении России, которые организуются посредством аппаратно-программных комплексов и объектов связи в Киеве.

В Минобороны РФ призвали украинцев покинуть сами ретрансляционные узлы, а также дома, которые расположены рядом.