В Киеве после визита Байдена надеются на решение «подвисших» вопросов
Руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что после визита лидера США Джозефа Байдена удастся решить ряд «подвисших» вопросов.
«Поверьте, визит Джо Байдена – стратегический. Решаются многие вопросы и будут ускорены те, которые подвисли», - написал Ермак в своем Telegram-канале.
Ранее президент США Джозеф Байден во время визита в Киев заявил, что Украина получит еще 500 миллионов долларов в качестве военной помощи. Американский лидер отметил, что о военной помощи будет объявлено 21 февраля, сообщает НСН.
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