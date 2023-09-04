Путин и Эрдоган обсудят ситуацию на Украине
4 сентября 202313:28
Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган обсудят связанные с ситуацией на Украине вопросы.
«Есть поговорить о чем и с точки зрения обеспечения безопасности в регионе», – сказал Путин во время переговоров.
Лидеры России и Турции также обсудят зерновую сделку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru