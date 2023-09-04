Путин и Эрдоган обсудят ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган обсудят связанные с ситуацией на Украине вопросы.

Milliyet: Эрдоган планирует предложить Путину посредничество по Украине
«Есть поговорить о чем и с точки зрения обеспечения безопасности в регионе», – сказал Путин во время переговоров.

Лидеры России и Турции также обсудят зерновую сделку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Реджеп Тайип ЭрдоганВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры