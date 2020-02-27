В Киеве надеются, что Крым «выскользнет из ослабевших рук» России

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил об имеющемся у него новом плане по возвращению Крыма. В эфире радио «Новое время» он рассказал, что этот план состоит из 12 шагов, передает РИА Новости.

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Первые 11 пунктов чиновник не раскрыл. По задумке Кулебы, по результатам их выполнения Россия должна ослабнуть настолько, что «Крым выскользнет из ослабевших рук». Вопрос в готовности Украины «перехватить» то, что выскользнет, порассуждал Кулеба.

Комментируя заявление Кулебы, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отметил, что правящая элита Украины не видит никакой альтернативы, кроме западного вектора. Этот вектор сформировался в результате переворота в 2014 году, отметил эксперт. По его мнению, команда президента Владимира Зеленского тоже будет поддерживать это направление, высказываясь «как-то отлагательно», передает RT.

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ФОТО: rian.com.ua
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