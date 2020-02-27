В Киеве надеются, что Крым «выскользнет из ослабевших рук» России

Первые 11 пунктов чиновник не раскрыл. По задумке Кулебы, по результатам их выполнения Россия должна ослабнуть настолько, что «Крым выскользнет из ослабевших рук». Вопрос в готовности Украины «перехватить» то, что выскользнет, порассуждал Кулеба.

Комментируя заявление Кулебы, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отметил, что правящая элита Украины не видит никакой альтернативы, кроме западного вектора. Этот вектор сформировался в результате переворота в 2014 году, отметил эксперт. По его мнению, команда президента Владимира Зеленского тоже будет поддерживать это направление, высказываясь «как-то отлагательно», передает RT.

