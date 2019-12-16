В Киеве допустили возобновление железнодорожного сообщения с Донбассом

16 декабря 201911:05

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев может восстановить железнодорожное сообщение с неподконтрольными территориями Донбасса после открытия новых контрольно-пропускных пунктов.

Миротворцы на Донбассе: К добру или к худу

Также глава внешнеполитическое ведомства заявил, что новое перемирие в Донбассе может быть объявлено 20 или 21 декабря.

«И мы увидим, возможен ли дальнейший прогресс», - цитирует Пристайко RT.

Ранее Пристайко заявил, что Киев может вернуться к вопросу ввода на территорию Донбасса международного контингента миротворцев. При этом министр подчеркнул, что эту идею поддерживает президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Ura.ru

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ФОТО: Twitter главы МИД Украины Вадима Пристайко
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