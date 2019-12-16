В Киеве допустили возобновление железнодорожного сообщения с Донбассом

Также глава внешнеполитическое ведомства заявил, что новое перемирие в Донбассе может быть объявлено 20 или 21 декабря.

«И мы увидим, возможен ли дальнейший прогресс», - цитирует Пристайко RT.

Ранее Пристайко заявил, что Киев может вернуться к вопросу ввода на территорию Донбасса международного контингента миротворцев. При этом министр подчеркнул, что эту идею поддерживает президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Ura.ru

