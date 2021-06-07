В Киеве анонсировали разговор Зеленского и Байдена
Телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом состоится в понедельник. Об этом заявил советник руководителя офиса украинского лидера Михаил Подоляк.
Как сообщает «РБК-Украина», в рамках беседы главы государств обменяются мнениями «по острым вопросам глобальной повестки».
По словам Подоляка, Зеленский и Байден прежде всего обсудят российско-украинские отношения, в частности вопросы, касающиеся ситуации на востоке Украины.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что в Вашингтоне отказались от идеи организовать встречу Байдена с Зеленским из-за смены руководства украинской госкомпании «Нафтогаз». Администрация Байдена увидела за этим решением отказ украинских властей от борьбы с коррупцией, отмечает «Свободная пресса».
Между тем, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что встречу Байдена и Зеленского отменили из-за недовольства окружения американского лидера рядом шагов Киева, сообщает Ura.ru. Кроме того, политолог считает, что Вашингтон не хочет создавать негативный прецедент перед предстоящими переговорами Байдена с президентом России Владимиром Путиным.
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