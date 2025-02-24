В Киев прибыли главы Еврокомиссии и Евросовета
24 февраля 202508:59
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта прибыли на Украину. Об этом сообщил телеканал «Общественное».
По данным издания, политики приехали в Киев. Фон дер Ляйен и Кошту встречали глава офиса украинского президента Андрей Ермак и министр иностранных дел страны Андрей Сибига.
Ранее стало известно, что главы ЕК и Евросовета планируют встретиться с лидером Украины Владимиром Зеленским, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru