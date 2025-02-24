В Киев прибыли главы Еврокомиссии и Евросовета

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта прибыли на Украину. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

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По данным издания, политики приехали в Киев. Фон дер Ляйен и Кошту встречали глава офиса украинского президента Андрей Ермак и министр иностранных дел страны Андрей Сибига.

Ранее стало известно, что главы ЕК и Евросовета планируют встретиться с лидером Украины Владимиром Зеленским, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: youtube.com / EuropeanCommission
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