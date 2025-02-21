СМИ: Лидеры ряда стран посетят Киев 24 февраля
Лидеры ряда государств и политики из Европы посетят Киев 24 февраля, чтобы выразить поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому и обсудить гарантии безопасности. Об этом пишет Politico.
По данным издания, визит запланировали премьер-министр Испании Педро Санчес, глава Евросовета Антониу Кошта, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Европарламента Роберта Метсола. Лидеры Латвии, Литвы, Мальты, Канады присоединятся к встрече «либо лично, либо в онлайн-формате».
При этом в Киев не приедет лидер Чехии. Германия, Нидерланды, Хорватия, Дания, Норвегия, Финляндия, Польша, Эстония, Швеция, Бельгия, Ирландия не стали отвечать на запрос о возможных визитах своих политиков.
Ранее украинскую столицу посетил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми, напоминает RT.
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