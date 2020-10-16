В КГБ Белоруссии заявили о готовящейся провокации

Председатель Комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель заявил о готовящейся в стране провокации, сообщает БЕЛТА.

По его словам, информация в КГБ поступает из различных источников, в том числе из за рубежа, от партнёрских спецслужб. «Цель готовящейся провокации - дестабилизация ситуации в Белоруссии на фоне уменьшающейся уличной активности и срыва планов по устремлениям к трудовым коллективам, студенчеству с целью инспирации протестного движения», - отметил Иван Тертель.

Глава белорусского КГБ добавил, что организаторы данной акции, а также их кураторы за рубежом, планируют обвинить в тяжких последствиях силовые структуры Беларуси, чтобы «практически использовать последний шанс на реализацию своих планов». В настоящее время силовики проверяют информацию и устанавливают всех причастных.

Ранее Следственный комитет Белоруссии раскрыл подробности уголовного дела, возбуждённого в отношении экс-кандидата на пост президента страны Светланы Тихановской. Оппозиционер была объявлена в межгосударственный розыск за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности республики с использованием СМИ и сети Интернет.