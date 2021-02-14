В Казани проходит согласованный митинг против задержаний на политических акциях

Организаторами акции стали местные представители «Яблока» «Левого фронта» и ПАРНАСа. Также в митинге участвуют сторонники Алексея Навального и члены КПРФ.

Активисты держат флаги России, Татарстана, имперские триколоры и партийные стяги.

В согласованном митинге из-за ограничений по коронавирусу могут участвовать только 200 человек, отмечает издание. При этом за ограждением толпится еще около тысячи человек.

Напомним, в России в поддержку политика Алексея Навального состоялись несогласованные акции 23 и 31 января, а также 2 февраля - в Москве и Санкт-Петербурге. В ходе акций прошли массовые задержания, заведены административные дела на участников.

Ранее в штабе Навального заявили о прекращении политических акций до весны. Однако затем призвали сторонников выходить во дворы 14 февраля с горящими фонариками в знак «любви к Родине».

