В Казахстане в октябре пройдет референдум по вопросу строительства АЭС
Референдум по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане состоится 6 октября. Об этом сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев в послании народу.
В июне лидер Казахстана анонсировал общенациональный референдум по вопросу будущего строительства АЭС в стране.
«Каждый важный для жизни страны шаг необходимо совершать при поддержке народа. Так должно быть и с референдумом по АЭС», — указал Токаев.
По словам политика, тема строительства станции находится в общественной повестке год, этого срока достаточно для принятия казахстанцами взвешенного решения. Токаев указал, что сегодня подпишет указ о проведении общенационального референдума.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru