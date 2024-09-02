В Казахстане в октябре пройдет референдум по вопросу строительства АЭС

Референдум по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане состоится 6 октября. Об этом сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев в послании народу.

Токаев: Референдум по строительству АЭС в Казахстане пройдет осенью

В июне лидер Казахстана анонсировал общенациональный референдум по вопросу будущего строительства АЭС в стране.

«Каждый важный для жизни страны шаг необходимо совершать при поддержке народа. Так должно быть и с референдумом по АЭС», — указал Токаев.

По словам политика, тема строительства станции находится в общественной повестке год, этого срока достаточно для принятия казахстанцами взвешенного решения. Токаев указал, что сегодня подпишет указ о проведении общенационального референдума.

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ФОТО: РИА Новости
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