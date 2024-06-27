Токаев: Референдум по строительству АЭС в Казахстане пройдет осенью

Общенациональный референдум по вопросу будущего строительства атомной электростанции (АЭС) в Казахстане пройдет осенью. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

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Он отметил, что окончательное решение по этому вопросу примет народ Казахстана. По словам Токаева, правительство позднее определит точную дату референдума.

Президент также уточнил, что поручил проработать вопрос возведения атомной электростанции, поскольку развитие экономики республики «невозможно без стабильного энергообеспечения».

Ранее сообщалось, что Казахстан и Россия подписали соглашение о строительстве угольных ТЭЦ в трех казахстанских областных центрах, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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