Узбекистан возобновляет пассажирские ж/д перевозки с Казахстаном

Узбекистан возобновляет железнодорожные пассажирские перевозки с Казахстаном, которые ранее были остановлены из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

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Отмечается, что 15 мая текущего года поезда стартуют по маршруту Нукус - Бейнеу - Нукус. С 16 мая поезда начнут курсировать по маршруту Алма-Ата - Ташкент - Алма-Ата.

Рейсы будут выполняться трижды в неделю.

Ранее страны возобновили автобусное сообщение между государствами.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УзбекистанКазахстан
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