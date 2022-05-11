Узбекистан возобновляет пассажирские ж/д перевозки с Казахстаном

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Кадыров заявил о взятии под контроль нескольких населённых пунктов в ЛНР

Кравцов: Историческое просвещение в начальных классах начнётся с 1 сентября

Прокуратура и ФСИН не обжаловали досрочное освобождение Улюкаева

В Минэкономики Германии заявили, что спецоперация убила «Северный поток - 2»

МИД РФ потребовал от польских властей извинений за нападение на посла

В Госдуму внесли законопроект о доступе ФСБ к базам данных службы заказов такси

Минобороны РФ: США проводили в Мариуполе эксперименты с возбудителем холеры

Минобороны РФ заявило, что США проводили опыты в психбольнице в Харьковской области

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Рейсы будут выполняться трижды в неделю.

Отмечается, что 15 мая текущего года поезда стартуют по маршруту Нукус - Бейнеу - Нукус. С 16 мая поезда начнут курсировать по маршруту Алма-Ата - Ташкент - Алма-Ата.

Узбекистан возобновляет железнодорожные пассажирские перевозки с Казахстаном, которые ранее были остановлены из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

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