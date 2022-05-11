Узбекистан возобновляет пассажирские ж/д перевозки с Казахстаном
11 мая 202219:33
Узбекистан возобновляет железнодорожные пассажирские перевозки с Казахстаном, которые ранее были остановлены из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что 15 мая текущего года поезда стартуют по маршруту Нукус - Бейнеу - Нукус. С 16 мая поезда начнут курсировать по маршруту Алма-Ата - Ташкент - Алма-Ата.
Рейсы будут выполняться трижды в неделю.
Ранее страны возобновили автобусное сообщение между государствами.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru