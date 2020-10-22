В Карабахе заявили об ожесточенных боях на линии соприкосновения

По словам Погосяна, усиленная боевая активность наблюдается около сел Шехер и Дживани.

Бои на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики обострились 27 сентября. Армения и Азербайджан заявили об обстрелах населённых пунктов в зоне соприкосновения. Непризнанная республика сообщила об атаках на мирное население. Позже в Москве Ереван и Баку достигли соглашения о перемирии с 10 октября, однако военные действия на Южном Кавказе продолжаются.

