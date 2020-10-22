В Карабахе заявили об ожесточенных боях на линии соприкосновения

На линии соприкосновения в Карабахе ведутся бои, особенно ожесточенные идут в Мартунинском районе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента непризнанной республики Ваграм Погосян, передает РИА Новости.

Путин: В Карабахе погибло около пяти тысяч человек

По словам Погосяна, усиленная боевая активность наблюдается около сел Шехер и Дживани.

Бои на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики обострились 27 сентября. Армения и Азербайджан заявили об обстрелах населённых пунктов в зоне соприкосновения. Непризнанная республика сообщила об атаках на мирное население. Позже в Москве Ереван и Баку достигли соглашения о перемирии с 10 октября, однако военные действия на Южном Кавказе продолжаются.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: twitter.com/Karabakh_MoD
ТЕГИ:Нагорный Карабах
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры