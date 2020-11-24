В Карабахе рассказали о состоянии раненого российского миротворца

Подорвавшийся на мине российский офицер находится в удовлетворительном состоянии, его жизни ничто не угрожает. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на государственную службу по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

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Минобороны РФ ранее передали, что совместная группа по обмену телами погибших, среди которых были представители ВС Азербайджана, российского военного контингента, а также представители НКР и Международного комитета Красного Креста, вела поиски тел погибших в Тертерском районе.

В результате взрыва мины, оставшейся там после военных действий, погиб один азербайджанский военный. Четверо сотрудников МЧС НКР и один российский офицер получили ранения. Раненые были госпитализированы, их жизням ничего не угрожает.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости/Арам Нерсесян
ТЕГИ:ВзрывВоенныеМиротворцыНагорный Карабах
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