В Карабахе рассказали о состоянии раненого российского миротворца
Подорвавшийся на мине российский офицер находится в удовлетворительном состоянии, его жизни ничто не угрожает. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на государственную службу по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Минобороны РФ ранее передали, что совместная группа по обмену телами погибших, среди которых были представители ВС Азербайджана, российского военного контингента, а также представители НКР и Международного комитета Красного Креста, вела поиски тел погибших в Тертерском районе.
В результате взрыва мины, оставшейся там после военных действий, погиб один азербайджанский военный. Четверо сотрудников МЧС НКР и один российский офицер получили ранения. Раненые были госпитализированы, их жизням ничего не угрожает.
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