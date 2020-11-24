В Карабахе рассказали о состоянии раненого российского миротворца

Минобороны РФ ранее передали, что совместная группа по обмену телами погибших, среди которых были представители ВС Азербайджана, российского военного контингента, а также представители НКР и Международного комитета Красного Креста, вела поиски тел погибших в Тертерском районе.

В результате взрыва мины, оставшейся там после военных действий, погиб один азербайджанский военный. Четверо сотрудников МЧС НКР и один российский офицер получили ранения. Раненые были госпитализированы, их жизням ничего не угрожает.

